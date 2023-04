Partipilo e Favilli, che involuzione Bogdan e Di Tacchio in sofferenza

IANNARILLI 5,5 Si riscatta in parte parando il rigore ma è grossolano l’errore, con Bogdan, che regala il 2-0 al Venezia.

BOGDAN 4,5 Torna titolare dopo mesi e si vede. Soffre l’intensità degli ospiti, gioca a ritmo bassissimo e, con Iannarilli, confeziona il “pasticcio“.

SORENSEN 5 Gli attaccanti avversari deridono la difesa rossoverde e anche lui ne soffre il dinamismo, doppio rispetto ai ritmi delle Fere.

DIAKITE’ 5,5 Tanti errori, ma è uno dei pochi a dimostrare una condizioni atletica decente.

DI TACCHIO 4,5 Compassato nell’esecuzione, lento nei recuperi, travolto in occasione del terzo gol, commette il fallo del rigore poi sbagliato. (Dal 12’ st PROIETTI 5)

AGAZZI 5 Era stato il migliore contro il Pisa, scompare al cospetto dei centrocampisti avversari che hanno un altro passo.

PALUMBO 5 Sempre un tocco di troppo, non riesce a tenere uniti i reparti e non si nota né in avanti, né in copertura (Dal 1’ st DEFENDI 5)

CORRADO 5,5 Tanti errori ma anche degli scatti, almeno. Si batte comunque. (Dal 30’ st MARTELLA sv)

FALLETTI 5,5 Qualche giocata, qualche fallo guadagnato. Poco, ma meglio di molti suoi compagni. (Dal 21’ st CAPANNI 6)

PARTIPILO 4,5 Involuzione che va avanti da settimane, forse mesi. Sovrastato dai difensori avversari. (Dal 12’ st DONNARUMMA 5)

FAVILLI 4,5 Non la prende mai, né di testa, né di piede.

Ste.Cin.