Pari Trestina, ora i play out con il Ponsacco

TRESTINA

2

OSTIAMARE

2

TRESTINA (3-5-2): Montanari 7; Della Spoletina 6 (43’ s.t. Bazzoffia s.v.), Grea 6,5 (39’ s.t. Sensi 6), Cenerini 6; Convito 6, Brevi 6,5, Ceccuzzi 6, Gramaccia 6,5, Bologna 6 (43’ s.t. Lorenzini s.v.); Belli 6 (31’ s.t. Di Nolfo 6), Ferri Marini 6,5. All. Farsi 5,5

OSTIAMARE (3-5-2): Borrelli 6; Sbardella 6, Mazzei 6, Pasqualoni 6 (37’ s.t. Taviani 6); Lazzeri 6 (15’ s.t. Caon 7), Compagnone 6 (22’ s.t. De Crescenzo 6,5), Santarpia 6,5, Gelonese 6, Succi 6; De Cenco 5,5 (15’ s.t. Pompei 6), Milani 6 (45’ s.t. Santovito s.v.). All. Perrotti 6

Arbitro: Migliorini di Verona 7

Marcatori: 24’p.t. Santarpia, 35’ p.t. Brevi, 17’ s.t. Gramaccia, 42’ s.t. Caon

TRESTINA - Il Trestina non riesce a superare l’Ostiamare, chiude al quartultimo posto ed ora dovrà giocarsi la salvezza nello spareggio play-out sul terreno del Mobilieri Ponsacco, dove gli servirà vincere per evitare la retrocessione. Il verdetto arriva al termine di una gara che ha visto gli altotiberini andare sotto nel punteggio, impattare, portarsi in vantaggio ed infine subire il pareggio degli avversari, che così festeggiano la matematica permanenza in D. La prima metà della frazione iniziale non regala emozioni, eccezion fatta per una chance degli ospiti al 16’ (punizione di Milani, con Genovese che per un soffio non arriva alla deviazione), poi il match si accende. Al 24’ i laziali vanno a segno: corner di Milani, sponda aerea di Pasqualoni e Santarpia insacca. La reazione dei locali è tanto veemente quanto sfortunata: al 28’ una conclusione di Ferri Marini è respinta dal palo e 3’ dopo è sempre il palo a negare la gioia del gol a Gramaccia (colpo di testa da distanza ravvicinata). Il Trestina vede premiati i suoi sforzi al 35’: Ferri Marini crossa da sinistra, il portiere smanaccia, sul pallone si avventa Brevi che da centro area calcia al volo e firma l’1-1. Al 17’ il Trestina raddoppia: cross di Convito per Gramaccia, che di piatto non fallisce. L’Ostiamare si riversa in attacco: al 28’ Succi calcia a lato da posizione favorevole, al 29’ Milani conclude addosso al portiere, al 33’ ed al 35’ ci provano Caon e De Crescenzo, al 39’ Montanari si supera su un colpo di testa di Caon quindi al 42’, su corner, lo stesso Caon di testa sigla il gol del definitivo 2-2. Paolo Cocchieri