Pari tra San Sisto e Angelana: i playoff di Eccellenza potrebbero non disputarsi

SAN SISTO (4-3-3): De Marco; Mancini (1’st Barbarossa), Stella, Siena, Bartoli (24’st Peruzzi); Milletti, Sirci (26’st Fiorindi), Cerboni; Salvucci, Battellini, Verrilli. A disp.: Qoku, Santini, Cardoni, Trinchese, Cardaioli, Bagnolo. All. Valentini. ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Pauselli, Capati, Bartolini, Vercillo (9’st Pedalino); Giannini, Capezzuto, Bolletta; Ravanelli; Paladino, Confessore. A disp.: Turrioni, Rosati, Roscini, Mazzoli, Cuocolo, Faloia, Ventanni, Lo Gelfo. All. Pierotti

Arbitro: Ottaviani di Foligno 5.5 (Cannoni di Città di Castello e Nika di Terni) Reti: 19’st Pedalino (A), 28’st Verrilli (S) Note: Ammoniti: Bolletta (A), Cerboni (S), Paladino (A), Siena (S) Stella (S), Valentini (S). Recupero: pt 2’, st 3’

Il pari tra San Sisto ed Angelana è una mezza ipoteca sul fatto che i playoff di Eccellenza non si disputeranno. Il San Sisto scivola infatti a 13 punti dall’Ellera seconda in classifica e, con un gap di 10 punti tra seconda e terza, la seconda accede direttamente alla fase nazionale senza spareggi. Un pari che, sull’altro fronte, certifica la salvezza dell’Angelana. L’Angelana suona i primi due squilli con Confessore al 19’ e Capezzuto al 22’. Prima dell’intervallo Salvucci colpisce il palo e sulla respinta Battellini la butta dentro ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nella ripresa il neoentrato Pedalino al 63’ supera De Marco e si fa tutto il campo per abbracciare Pierotti. Dura poco la gioia ospite con Verrilli al 28’ che rimette in gioco i suoi trafiggendo Buini. Si accende la gara prima con la punizione di Bolletta dalla distanza (74’) potente ma alta, poi con Verrilli che salta in uscita Buini e prova il pallonetto che però si infrange sulla traversa (76’). Manca l’appuntamento con la doppietta personale il dieci di casa anche all’81’: quando si fa ipnotizzare da Buini con un tiro telefonato a tu per tu con Buini.