Panchine, Castori inarrivabile Per Gilardino "partenza" col botto

I numeri di Fabrizio Castori sono inarrivabili, quasi come la media punti di Gilardino che ha collezionato però appena 15 presenze. La serie B è un mix eterogeneo di esperienza e gioventù. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono gli allenatori della cadetteria.

Dando uno sguardo ai numeri, secondo i dati forniti da Stats Perform, l’allenatore con più presenze in B è Fabrizio Castori (Perugia) con ben 526 gettoni, una media punti a partita di 1,32 e una percentuale vittorie pari al 33% (176 vittorie, 168 pareggi e 182 sconfitte, 623 gol fatti e 665 subiti). Al secondo posto troviamo Attilio Tesser (Modena) con 410 panchine e numeri estremamente equilibrati fra loro: 137 vittorie, altrettanti pareggi e 136 sconfitte; 492 reti segnate dalle sue squadre e 490 subite, con una media punti a partita e una percentuale vittorie molto simili a quelle del collega marchigiano. Medaglia di bronzo per Roberto Breda (Ascoli) con 301 panchine, con una media punti a partita e una percentuale vittorie in linea con gli altri due allenatori con cui condivide il podio. Medaglia di legno per Pierpaolo Bisoli (Sudtirol) che, in 291 panchine totalizzate finora, ha una media punti a partita di 1,41 e una percentuale vittorie che sale al 35%.

Tra gli allenatori ad aver raggiunto quota 100 spicca il dato di Filippo Inzaghi della Reggina: per il tecnico 143 partite, di cui 71 vinte, 213 gol segnati (quasi 1,5 reti in ogni match), una media punti a partita di 1,77 e una percentuale vittorie del 50%. Molto bene anche il terzetto composto da Fabio Grosso (Frosinone), Fabio Pecchia (Parma) e Roberto Stellone (Benevento), tutti con una percentuale di vittorie oltre il 40% e una media punti a partita superiore all’1,5%. Analizzando invece gli allenatori con meno di 100 panchine, Sir Claudio Ranieri (Cagliari) è al momento a quota 87, con una media punti a partita pari a 1,74 e una percentuale vittorie del 45%. Tra gli allenatori, infine, al di sotto delle 50 panchine in B, spiccano i nomi di Michele Mignani (Bari) e Alberto Gilardino (Genoa): il primo ha collezionato finora 30 presenze, con una media punti a partita pari a 1,67% e una percentuale vittorie del 43%; il secondo, invece, 15 gettoni, con ben 10 vittorie, un’ottima media punti a partita (2,27%) e una percentuale vittorie che si attesta al 67%.