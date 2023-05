Palumbo e Favilli, brutta ripresa Bogdan sbaglia sulla rete decisiva

IANNARILLI 6 Non impeccabile sul primo gol, si riscatta nel finale evitando la terza rete del Cagliari.

DAKITE’ 5 Lascia sguarnita la sua zona nel primo gol e si fa espellere in pieno recupero con squalifica annessa. Due gravi ingenuità in una partita di sostanza.

BOGDAN 5 Travolto dalla rapidità avversaria nella ripresa; ha la sua parte di colpa nel raddoppio decisivo del Cagliari. (26 st FALLETTI 6)

MANTOVANI 6 Il migliore in una difesa che nel secondo tempo soffre maledettamente.

GHIRINGHELLI 5,5 Senza infamia, né lode. Si limita al compitino, niente di più. (35 st DEFENDI sv)

COULIBALY 5 Un suo errore innesca l’azione del primo gol del Cagliari; suo l’assist per il pareggio ma nel complesso la prova, condita dai soliti errori, è insufficiente (1st CASSATA 5 Mai in partita)

AGAZZI 6 Non brilla ma fa quel che può in un centrocampo in evidente sofferenza anche fisica.

PALUMBO 5 Gioca un tempo, con qualche errore di troppo nel palleggio. Ripresa da dimenticare (26’ st CAPANNI 6)

CORRADO 5,5 Tra i rossoverdi che corre di più, anche se commette tanti errori.

PARTIPILO 5,5 Un bel gol, poi il nulla. Spreca un paio di favorevoli occasioni. (35’ st DONNARUMMA sv)

FAVILLI 5 Primpo tempo discreto, ci prova un paio di volte. Scompare nella ripresa.Ste.Cin.