Palma d’Oro del Coni al supertecnico del volley Daniele Santarelli

Daniele Santarelli

Foligno, 24 febbraio 2023 – Daniele Santarelli, folignate, 42 anni non ancora compiuti, ha il vizio di vincere. Anzi, è decisamente uno degli allenatori più vincenti al mondo: il 2022 è stato per lui un anno da record. E’ l’unico allenatore della storia sportiva ad aver vinto il Mondiale per nazioni con la Serbia e quello per club con la Imoco Conegliano.

Motivi più che sufficienti per indurre il Coni ad assegnargli la sua massima onorificenza, la Palma d’Oro al Merito Tecnico. La premiazione si è svolta ieri a Roma, nel Salone d’onore del Coni, dove Santarelli (oggi tecnico della Nazionale femminile turca) ha ricevuto la Palma direttamente dalle mani del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò.