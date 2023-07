Pallavolo San Giustino, Francesco Moretti nominato Direttore Tecnico del Settore Giovanile

SAN GIUSTINO – Sta cercando di definire l’organico della prima squadra la Pallavolo San Giustino che si presenterà al via per la seconda stagione consecutiva alla serie A3 maschile. Gli altotiberini, però, non pensano solo alla formazione più importante, ma hanno cominciato a mettere le mani sul settore giovanile. Ad essere incaricato della responsabilità di seguire il vivaio è una vecchia conoscenza, è stato infatti nominato direttore tecnico del settore giovanile maschile e femminile Francesco Moretti che ha dichiarato: "Un incarico che per me costituisce la significativa gratifica dopo anni e anni di lavoro portato avanti sul campo e adesso si continua regolarmente, seppure in una veste diversa". Si tratta di un attestato di stima per il quarantaquattrenne, già tecnico della rappresentativa under 19 e di serie C nell’ambito della collaborazione con la Città di Castello Pallavolo, nonché allenatore della prima squadra biancoazzurra nella stagione 2020-2021. Una soluzione interna per i sangiustinesi che hanno espresso la massima soddisfazione per aver raggiunto un importante accordo, ritenendo di vitale importanza lo sviluppo e la programmazione verso i più giovani. Alberto Aglietti