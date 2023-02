Pallavolo Perugia in festa con la seconda tappa di minivolley “Sport e go”

I ragazzi in campo

Perugia, 24 febbraio 2023 – Più di 200 bambini di 14 società umbre hanno animato domenica la palestra del Capitini. A tenere banco è stata infatti la seconda tappa di minivolley (categoria U10 e U12) “Sport e go”, organizzata dal Csi. In mattina sono scesi in campo i piccoli atleti di Pontevalleceppi, Orvieto, Colombella, Ponte Felcino, Sigillo, Massa Martana e Valnerina. Nel pomeriggio spazio ai padroni di casa della Pallavolo Perugia, School Volley, Gubbio, Deruta, Monteluce e Fortebraccio. Ogni squadra ha disputato almeno 3 partite nei rettangoli ridotti dalle dimensioni di 4.50 m X 9 m.

I giovani pallavolisti hanno dimostrato tanta voglia di mettersi in gioco in un fine settimana in cui il divertimento e l’aggregazione ne hanno fatto da padrone. La kermesse organizzata dal Csi prevede due tappe per ogni mese. Tale circuito è poi propedeutico per la partecipazione alle finali regionali di categoria del 7 maggio che si terranno a Marsciano. I vincitori rappresenteranno l’Umbria alle finali nazionali U10 e U12.