Pallavolo Perugia, incertezze sulla stagione e penalizzazione per il presidente

PERUGIA – Mancano le certezze tra le formazioni della pallavolo regionale che ancora non sanno cosa faranno nella prossima stagione agonistica. Le voci di mercato sono tante ma come sempre in alcuni casi dicono tutto ed il contrario di tutto. Si parla da qualche settimana della volontà di ripescaggio della Pallavolo Perugia in quella serie A2 femminile da cui è appena retrocessa ma la situazione è molto complicata. Negli ultimi giorni, infatti, il tribunale federale ha emesso una sentenza di penalizzazione di un punto alla squadra per il prossimo campionato e la squalifica di sei mesi al presidente Renzo Mastroforti, per non aver mai fornito la prova del possesso del capitale sociale minimo di 60.000 euro previsto dal regolamento della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Il club ed il suo massimo rappresentante non si sono costituiti in giudizio e non hanno presentato alcuna deduzione difensiva. Ciò comporta che, nella ipotesi la società sportiva volesse essere reintegrata nella seconda categoria nazionale, dovrebbe sistemare tutte le proprie pendenze, ossia reperire diversi fondi a stretto giro. Nel frattempo, la dirigenza ha intavolato dei colloqui con il tecnico Fabio Bovari che era a Magione.