Orvietana, Trestina e Città di Castello: due partite per conquistare la salvezza

Si salvi chi può. É il claim delle tre formazioni umbre a 180 minuti dalla fine della regular season nel girone E di serie D. La parte destra della classifica recita: Tau Altopascio 39, Orvietana 38, Grosseto 37, Ostiamare 37, Ponsacco 36, Trestina 33, Città di Castello 32, Terranuova Traiana 32, Montespaccato 29. Ad oggi il Montespaccato sarebbe retrocesso, mentre Città di Castello e Terranuova si giocherebbero lo spareggio per evitare la retrocessione diretta. E, guarda un po’, domenica il calendario propone proprio la sfida fra tifernati e toscani al Bernicchi. Vietato sbagliare per i biancorossi di Antonio Alessandria che dovrà però rinunciare, per squalifica, all’attaccante Doratiotto e all’under Grassi. All’ultima giornata il Città di Castello sarà impegnato a Civita Castellana, contro il Flaminia dell’ex Federico Nofri. Una gara tutt’altro che semplice con i laziali che inseguono l’ultimo posto utile per i playoff. Inutile insomma ribadire l’importanza della sfida di domani. Così come sarà vitale la trasferta del Trestina in casa dell’Arezzo già promosso in serie C. La compagine di Indiani, però, è reduce dal 5-0 incassato domenica scorsa contro il Tau Altopascio, ko digerito decisamente male dalla piazza. Ecco perché i bianconeri di Francesco Farsi sono attesi da una trasferta che, sulla carta, poteva sembrare agevole ma che, ad oggi, non lo è più. Domenica 7 maggio al Casini arriverà l’Ostiamare in un vero e proprio spareggio. Prima, però, c’è da pensare all’Arezzo. Se per il Trestina, a questo punto, la salvezza diretta sembra una chimera, non lo è per l’Orvietana che, con un girone di ritorno strepitoso (i biancorossi sono terzi dietro solo ad Arezzo e Pianese) si è tirata fuori dalle sabbie mobili. Domani la formazione di Silvano Fiorucci, primo artefice di questa risalita insieme al presidente Roberto Biagioli, farà visita al Livorno. Poi, all’ultima giornata, al Muzi arriverà il fanalino Montespaccato. Capitan Tomassini e compagni credono nella salvezza diretta e perché non dovrebbero?

Nicola Agostini