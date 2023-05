Orvietana, incontro con Totò Di Natale C’è il torneo Frustalupi

ORVIETO -A Orvieto si consumano gli ultimi scampoli di esaltazione per l’impresa portata a termine dalla "banda Fiorucci". Una salvezza limpida, conquistata sul campo punto su punto, validissima per riavvicinare tutta la città alla società del presidente Biagioli. Il frattempo trova la tifoseria impegnata in un sondaggio, fatto in casa, per dare un nome al migliore tra i giocatori. La graduatoria, ufficiosa, vedrebbe al primo posto Filippo Marricchi, seguito da Proietto e Ricci. Poi Tomassini in grande recupero, come l’emergente Caravaggi.

Da oggi, la testa torna a guardare avanti, perché, come afferma lo stesso Biagioli "guai a cullarsi troppo sugli allori". Previsto un incontro con Totò Di Natale che sembrerebbe partire da posizioni molto distanti. Nel frattempo, si parla, ancora molto del primo posto conquistato dall’Orvietana nel programma "Giovani D Valore", promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti che porterà un bel gruzzolo nelle casse sociali. Affermazione qualificante, con ampia risonanza a livello federale, per muovere i primi passi anche nel "salotto buono".

In attesa delle prime mosse che, verosimilmente, interesseranno il rapporto con Fabrizio Mortolini e Silvano Fiorucci, le attenzioni si concentrano sul Torneo intitolato a Mario Frustalupi. Per ventisette edizioni vetrina per i giovani promesse, di cui, proprio ieri è scattata la ventottesima. Articolata su 76 partite per concludersi oltre la seconda metà del prossimo mese, iscritte Società che, oltre l’Umbria, rappresenteranno il Lazio e la Toscana. La manifestazione, dice il Responsabile del Settore giovanile, Massimo Porcari "muove oltre 3000 persone, fra atleti, accompagnatori e genitori. "Arrivano ad Orvieto per il Torneo – interviene Biagioli - e ne approfittano per visitare la città. Il calcio, oggi, non si ferma più alla semplice partita e noi cerchiamo di essere pronti a questa nuova realtà che porta Orvieto al centro del movimento".

Roberto Pace