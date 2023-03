Orvietana esagerata, poker in rimonta al Grosseto. Tomassini firma una tripletta

ORVIETANA

4

GROSSETO

1

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta (68’ Omohonria), Caravaggi, Borgo, Ricci (83’ Rinaldi), Siciliano, rosini (839 Carletti), Proietto, Tomassini (87’ Siragusa), Alagia, Mignani (68’ Di Natale). All. Fiorucci

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (74’ Battistoni), Cretella, Ciolli, Bruni, Diambo, Carannante (50’ Scaffidi), Gomes (61’ Aleksic), Giustarini (74’ Ferrante), Moscatelli (54’ Messini). All. Cretaz

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (Eliso – Ferrara)

Reti: 4’ Giustarini, 27, 49’, 71’ Tomassini, 46’ pt Mignani

Note: Espulsi Ciolli, Cretella, Ferrante (G)

ORVIETO – I biancorossi di casa, in maglia giallo-verde per doveri d’ospitalità, decidono di entrare nella partita quando il Grosseto si è già portato avanti. Dopo appena 4 minuti Giustarini tira fuori l’asso dalla manica: gran destro a giro, con palla che s’infila nell’angolo destro. Esultano i circa 200 tifosi al seguito, non immaginano che, di lì a poco, si scatenerà il tornado. Che ha un nome e cognome, Simone Tomassini, in grande giornata, autore di una tripletta. In campo, c’è l’ex di turno, Simone Frabotta. Dal suo destro partiranno tre cross telecomandati, stile drone, con obiettivo Tomassini. Al 27, pennellando un lancio dalla destra, sul quale si fionda, di testa, il centravanti, aprendo la sua giornata speciale. I grossetani, che finiranno in otto, iniziano a sciogliersi come neve al sole. Rischiano di subire il raddoppio sui tentativi di Siciliano e Tomassini, cadono al primo minuto di recupero, su un’iniziativa partita dal piede del sicuro Caravaggi, sulla quale lavorano Tomassini e Mignani che la mette dentro. C’è ancora tempo per il primo rosso, sventolato a Cioffi per un fallo su Alagia e per la rasoiata di Tomassini passata a pochi cm dal palo. L’Orvietana è di nuovo “squadra” e, al 49’, trova il terzo gol. Frabotta si ripete, Tomassini fa altrettanto con l’incornata vincente. Rosini mette il turbo, arriva sul fondo e crossa trovando, puntuale, il tocco vincente, ancora del numero nove. Non c’è più partita, salvo per segnalare altri due cartellini rossi.

Roberto Pace