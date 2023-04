Orvietana, c’è il Città di Castello Si gioca il derby per sperare ancora

ORVIETO – In serie D, quando mancano 270’ al termine, le tre umbre sono tutte nella colonna di destra della classifica. Orvietana e Città di Castello hanno gli stessi colori, oltre a un tecnico che vive ed è nato nella città che guarda l’isolotto sul Tevere, prestando la sua opera all’ombra del Duomo. Oggi giocherà al centro del tavolo. Fiorucci è professionista serio che ama mettere al primo posto il dovere. La partita con il Città di Castello potrebbe risultare decisiva. Vestito da pompiere, da inizio settimana si è impegnato a spegnere gli entusiasmi per il successo di Ponsacco. Adesso, è ora di pensare ad altro. Il Città di Castello non vince dal 29 gennaio: "Ma guai a illudersi – esordisce Fiorucci – sarà dura e dovremo attrezzarci per affrontarla, mettendo in campo tutte le qualità che c’hanno permesso di arrivare dove siamo, pena vanificare gli sforzi fatti". Messaggio esplicito, che non sembra essere stato rispedito al mittente, in forza dell’impegno messo da tutti nel corso della settimana. Nella quale non è mancato qualche acciacco, tipo quello capitato a Filippo Marricchi, comunque assorbito. Qualche difficoltà, sotto monitoraggio, anche per Bassini, disponibili, invece, Alagia e Borgo. Si vedrà, solo domenica, a chi toccherà fare il muso lungo, per il mancato impiego dal primo minuto.

Per il Città di Castello la gara di oggi riveste un’importanza capitale. La restituzione dei due punti al Grosseto mette ancora più in difficoltà i biancorossi chiamati alla difficile impresa della salvezza. Così capitan Gorini, al rientro come Calderini, dalla squalifica: "E’ una partita importante per entrambe le formazioni, è necessario ottenere il risultato pieno contro un’Orvietana che sembrava spacciata ma è tornata in corsa con l’arrivo di mister Fiorucci. In casa sono pericolosi, quindi ci aspettiamo una partita molto difficile. Non possiamo pensare a ciò che succede fuori dal campo, dobbiamo fare più punti possibile per la salvezza, in un campionato che ci ha visti girare a 25 punti alla fine dell’andata e fare solo 7 punti nel ritorno".

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Caravaggi, Borgo, Siciliano, Ricci, Rosini, Proietto, Mignani, Tomassini, Omohonria.

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Pazzaglia, Grassi, Gorini, Mosti, Mezzasoma, Massai, Doratiotto, Calderini, Sylla.

Arbitro: Pierfrancesco Saugo (Bianchi e Gentilezza).