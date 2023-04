Orvietana all’assalto del Ponsacco. Mister Fiorucci: "Ci attende un’altra finale"

Si ricomincia, confidando che il rammarico per l’unico punto conquistato con il Ghiviborgo rimanga solo un ricordo. Un giovedì storto, con gli attaccanti in continuo conflitto con la porta avversaria, assaltata con tentativi troppo molli. La cattiveria agonistica fa parte degli insegnamenti impartiti da Fiorucci per cui, quasi certamente, non sono mancate lezioni di ripasso durante la sosta. Come, del resto, sarà stato argomento di discussione il muso lungo col quale avevano lasciato il terreno di gioco i giocatori sostituiti. Sull’argomento, il mister taglia corto: "Sono atteggiamenti che rientrano nel gioco e vanno capiti. Per il rapporto che ho con i ragazzi lo identifico quale gesto di disappunto per non essere riusciti a dare quanto avevano sperato. Prima di diventare allenatore sono stato giocatore, per cui credo di interpretare correttamente anche un’altra tipologia di musi lunghi: quelli dei ragazzi meno utilizzati, aspettano una chiamata che, magari, tarda a venire. Purtroppo, si gioca in undici ed è compito mio scegliere in base alle esigenze dell’Orvietana. In questo senso, presi l’impegno con il Presidente al momento di accettare l’incarico. Insomma, ho questo difetto: curare gli interessi di chi mi assume. Dico sempre ciò che penso e faccio altrettanto di quello che dico. Aggiungo ancora che quella con il Ponsacco è un’altra finale e la dobbiamo interpretare come tale". A Ponsacco, la pensano in modo simile. Il volantino diffuso dal club sui social parla, infatti, di "Domenica decisiva" e invita i ponsacchini a recarsi allo stadio per sostenere la squadra. I biancorossi ritrovano Alex Borgo, rimessosi dall’infortunio che lo ha costretto al box per qualche settimana. Meno sicuro l’utilizzo di Alagia, almeno nell’undici iniziale. Ritarda, purtroppo, il recupero di Biancalana.

Roberto Pace