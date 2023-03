Orvietana a caccia di punti-salvezza, serve la svolta in casa con il Grosseto

Arriva il Grosseto, con al seguito più di un centinaio di tifosi. Ai quali, pare rimanga complicato riabituarsi alla serie D dopo le stagioni nella seconda divisione nazionale. Gli avvicendamenti dell’ultimo periodo, a livello tecnico e dirigenziale, confermerebbero tale tendenza. Il nervosismo, caldeggiato da alcuni arbitraggi poco graditi, serpeggia e la lunga squalifica del campo e una multa sonora ne sono la dimostrazione. Ognuno, ad ogni modo, è bene che guardi a casa propria, come l’Orvietana , ancora a caccia di punti per restare nella categoria. Due sconfitte che bruciano, prima di affrontare i maremmani, che è auspicabile non abbiano lasciato il segno. Dalla squadra, dopo le sbandate, è lecito attendersi il ritorno alla giusta traiettoria. Fiorucci, in settimana ha perso Filippo Biancalana, ragazzo che, quanto ad attaccamento ai colori sociali non ha nulla da farsi perdonare. Si è rotto il malleolo, la frattura è composta e questo potrebbe accorciare i tempi di recupero. Gli altri convalescenti, Rosini e Proietto, non sono ancora al meglio. Stringeranno i denti e saranno della partita. Per il resto, ci sono gli hurrà di tutto il gruppo per Emanuele Rossi, fresco di maglia della nazionale e fra gli artefici per il successo degli azzurrini della Lega Dilettanti nella manifestazione internazionale “Roma caput mundi”. La formazione, per il momento, la conosce soltanto il tecnico, Silvano Fiorucci. La trama potrebbe essere la solita, da verificare la conferma complessiva degli attori. Gli ultimi avvenimenti, nelle quali alla squadra non è riuscito esprimersi al meglio, chissà che, non comportino qualche avvicendamento.

Roberto Pace