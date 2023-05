"Ora uniti, poi tireremo le somme Col Cagliari possiamo farcela"

PERUGIA – Non si è sottratto alle domande, non si è nascosto dietro frasi di circostanza. Francesco Lisi, ospite di "Fuori Campo" nel giorno in cui il Perugia viene risucchiato nelle sabbia mobili della zona retrocessione, è sincero e spontaneo. Racconta paure ma anche la grande fiducia nella rimonta che il Perugia sarà costretto a compiere in questo rush finale. Restano tre partite da giocare, ostacoli da superare per agganciare le altre squadre che adesso si sono allontanate di due punti.

"Ora dobbiamo essere uniti e compatti per cercare di raggiungere l’obiettivo, poi alla fine si tireranno le somme", racconta l’esterno sinistro ospite su Umbria Tv.

"Noi crediamo fermamente in questa salvezza – ha aggiunto il classe 1989 – e per ottenerla dobbiamo essere un’unica famiglia, dobbiamo cercare di essere tutti uniti, perché le possibilità ci sono e solo poi, alla fine, si tireranno le somme".

Dalla partita con la Spal (che il Perugia avrebbe potuto vincere per le occasioni create) al prossimo appuntamento che è solo da vincere con il Cagliari.

"Pensare al passato non serve a nulla in questo momento – aggiunge Lisi – . Dobbiamo ripartire dalla prestazione messa in campo a Ferrara, dove meritavamo di vincere. Sono convinto che con il cuore e la voglia che abbiamo avuto contro la Spal possiamo vincere venerdì contro il Cagliari. Spero che il Curi sia una bolgia, abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi. Io sono positivo e ho fiducia".

È normale che ci sia apprensione, vista la situazione attuale. Ma questo non prevale sulla speranza.

"La sensazione di paura ce l’abbiamo, è innegabile. Ci sono state difficoltà, altrimenti non saremmo in questa situazione, ma non possiamo buttarci dal ponte prima della fine. Siamo ancora in tempo per uscire da questa situazione – conclude l’esterno sinistro – . Fin quando ci possiamo provare, dobbiamo farlo. Noi siamo un bel gruppo, unito che sa che deve dare il massimo".