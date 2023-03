"Ora non abbassiamo la guardia"

di Augusto Austeri

"Credo che lo ’scrollone’ di mercoledì – spiega Cristiano Lucarelli – sia servito a riportare tutti al presente (vedi insolita conferenza stampa di metà settimana, n.d.r.). I ragazzi hanno recepito quel mio messaggio e hanno fatto una partita maschia come piace a me. Hanno voluto il risultato, difendendo il vantaggio senza eccessivi problemi, interpretando bene la gara anche dal punto di vista tattico. Non dobbiamo abbassare la guardia. Avremo due scontri-salvezza con Spal e Brescia (dopo la sosta, entrambi in trasferta, n.d.r.). Dovremo continuare a esprimere questo atteggiamento".

I tifosi hanno risposto all’appello: "Credo sia normale, perchè senza unità d’intenti è difficile fare i risultati. Quando mi sono rivolto a loro ho sempre avuto risposte importanti. Dedichiamo la vittoria a loro e ricordo l’evento di mercoledì prossimo per aiutare la piccola Flavia. Un pensiero va anche a Franco Proietti, un tifoso che deve affrontare una battaglia molto importante". Ternana che cresce anche nel carattere: "Da Palermo in poi ho visto un atteggiamento diverso, anche rispetto alle partite che precedettero il mio esonero. Con il Bari abbiamo avuto tenuta mentale fino alla fine, rallentando quando loro hanno provato a metterci sotto, soprattutto nel finale. E’ stata una sofferenza relativa – conclude Lucarelli – su cui metterei sempre la firma".

"Le prestazioni c’erano – spiega il portiere Antony Iannarilli – e mancava la vittoria. Il mister ci ha messo di fronte alla realtà e abbiamo messo un mattoncino sulla salvezza. Il presidente Bandecchi ci ha detto che è stata forse la miglior partita che ha visto dal campo in questa stagione". "Ha avuto la meglio chi ha commesso pochi errori – commenta Michele Mignani, tecnico del Bari – e noi ne abbiamo commesso uno decisivo. La Ternana ha giocatori importanti, un allenatore che inizia a essere esperto e come sempre ha giocato per vincere".