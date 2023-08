Operazione-reclutamento per arbitri di pallavolo a Perugia: scopri come diventarlo! Questa campagna di reclutamento per diventare arbitri di pallavolo è rivolta ai giovani dai 16 anni. I corsi saranno gratuiti e organizzati da ogni comitato territoriale Fipav a partire da settembre. Il messaggio principale è che l'impegno, la determinazione e la passione saranno ripagati.