Olympia Thyrus-Ellera tutta da vivere

Penultima giornata tutta da vivere in Eccellenza con fischio di inizio alle 15. Turno di riposo per il Sansepolcro.

Atletico Bmg-Nestor: padroni di casa ormai salvi, marscianesi a caccia di punti per tenere a distanza il Foligno.

Castiglione del Lago-C4: gara di giornata. Una vittoria dei lacustri costringerebbe le rivali per il sestultimo posto a giocarsi la salvezza nell’ultimo turno.

Foligno-Pontevalleceppi: ponteggiani salvi con un punto.

Narnese-Angelana: entrambe vedono da vicino la salvezza, serve un punto.

Olympia Thyrus-Ellera: altro big match. La capolista Ellera vuole l’allungo al comando contando sul turno di riposo del Sansepolcro, ma l’Olympia Thyrus non può ancora dirsi salva.

Pontevecchio-Cannara: spareggio per evitare la retrocessione diretta. Ultima chiamata per la Pontevecchio, ultima con 2 punti in meno rispetto ai rossoblù.

San Sisto-Branca: entrambe in zona playoff ma gli spareggi non si disputeranno. É la classica partita di fine stagione.

Ventinella-Lama: per i padroni di casa è la partita fondamentale per non ritrovarsi nella zona retrocessione diretta. Lama ormai salvo.