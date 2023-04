Olivieri torna in gruppo Oggi subito in campo

Il primo punto della situazione dopo la gara. Fabrizio Castori ha voluto capire subito la condizione della sua squadra in vista della ripresa degli allenamenti. Matos è uscito dal campo per una botta alla schiena che potrebbe non dare problemi per la prossima gara contro la Spal, in agenda tra sette giorni. Lisi, che ieri ha giocato per un tempo, potrà ritrovare la migliore condizione e dare piena disponibilità contro la squadra di Oddo che ieri ha pareggiato contro il Modena in trasferta. La buona notizia arriva da Marco Olivieri: l’attaccante, a lungo fuori per un problema muscolare, in settimana tornerà a lavorare con il gruppo. Anche se non a completa disposizione, Olivieri potrà tornare a dare il suo contributo in questo rush finale. Il programma della squadra prevede una seduta di scarico in agenda oggi per fare il punto, poi domani sarà giorno libero, con ripresa martedì pomeriggio.