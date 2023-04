Olivieri e Dell’Orco in tribuna al Ferraris

PERUGIA - Due assenze pesanti in campo, ma presenti sugli spalti. Dell’Orco e Olivieri ieri erano in tribuna al Luigi Ferraris di Genova per seguire la squadra da vicino. Il difensore e l’attaccante hanno scelto di fare la trasferta per stare vicino ai compagni in un momento delicatissimo della stagione. Per quanto riguarda Dell’Orco, la stagione è ormai finita da un po’, dopo l’infortunio di fine febbraio sul campo del Pisa e la successiva operazione al ginocchio; mentre Olivieri ha smaltito l’infortunio muscolare e a metà settimana rientrerà a Perugia per iniziare a riprendere la condizione per poter dare il suo contributo in questo rush finale. L’attaccante non farà parte del gruppo che domani mattina lascerà Pian di Massiano per raggiungere il ritiro di Cascia che ospiterà la squadra di Castori fino alla partita di sabato al Curi contro il Cosenza.