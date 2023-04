Olivieri c’è e lavora a pieno ritmo Spal, Arena presente alla ripresa

Buone notizie, finalmente, a Pian di Massiano dopo il giorno di riposo concesso da Fabrizio Castori. Alla ripresa dei lavori c’era anche Marco Olivieri. L’attaccante, che ha dovuto smaltire un problema muscolare che lo ha costretto a una lunga assenza, da ieri si è unito al gruppo e ha svolto la seduta insieme alla squadra biancorossa. Nella settimana di lavoro che precede la delicata sfida con la Spal, l’allenatore del Perugia lo terrà sotto controllo. Si può ipotizzare che almeno strapperà una convocazione per il prossimo appuntamento, poi toccherà a Castori decidere se e quanto impiegarlo nella sfida che vale una fetta di salvezza. Al Grifo sono mancati i gol, ma anche le azioni d’attacco, semplicemente i tiri in porta nelle ultime settimane e domenica la squadra dovrà ritrovare quel piglio che le ha consentito di risollevare la testa quando tutto sembrava ormai perduto. Il Perugia ha ripreso il lavoro all’interno dello stadio Curi. Lavoro differenziato invece per Matos, uscito dal campo contro il Cosenza per un colpo alla schiena. L’attaccante, comunque, non desta preoccupazione in vista della trasferta di Ferrara. Il programma della squadra prosegue con sedute al mattino fino alla vigilia del match. Anche la Spal dell’ex Massimo Oddo è tornata in campo ieri pomeriggio con una seduta a porte aperte. Buone notizie per l’allenatore della formazione di Ferrara dal centro sportivo Gibì Fabbri: alla ripresa degli allenamenti era presente anche Arena che ha svolto un lavoro differenziato. È ancora presto per verificare le sue condizioni, ma il difensore centrale pugliese si candida a giocare lo scontro diretto col Perugia. Arena si era fermato nel corso della ripresa del match di Modena, accusando un problema muscolare. Evidentemente però non si trattava di un infortunio serio, perché dopo la paura iniziale ha iniziato a prevalere l’ottimismo in casa Spal.

Regolarmente in gruppo invece Varnier. Per quanto riguarda il programma di lavoro della settimana, sono previsti altri due allenamenti a porte aperte: oggi e domani alle 11.