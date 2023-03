Oggi subito in campo Tornano Casasola e Kouan

PERUGIA - Il Perugia torna subito in campo. Appuntamento stamattina a Pian di Massiano per pensare alla prossima trasferta in programma domenica, a Bolzano, contro il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Fabrizio Castori intanto avrà a disposizione, rispetto alla gara di Como, Kouan e Casasola, mentre l’altro squalificato, Paz, resterà ancora ai box, perché dovrà scontare la seconda delle due giornate di stop. Per quanto riguarda gli infortunati, invece, oltre a Dell’Orco che ha chiuso la stagione, l’allenatore del Perugia non potrà contare neppure su Angella e Ekong alle prese con infortuni muscolari. Da valutare invece Di Serio: l’attaccante domani dovrebbe tornare in gruppo, al massimo, però, sarà convocato, impossibile pensare al suo impiego dopo queste settimane di stop. Il programma della settimana prevede una seduta oggi e domani mattina, da decidere invece quello di sabato, con il gruppo che si metterà in viaggio presto per raggiungere Bolzano.