Oggi subito in campo Mercoledì il recupero

Non ci sarà il giorno di riposo a Pian di Massiano perché il Perugia sarà impegnato anche mercoledì sera contro la Reggina, per il recupero della gara rinviata dopo le scosse di terremoto che hanno portato alla chiusura dello stadio di Pian di Massiano. La squadra di Castori, quindi si ritrova questa mattina allo stadio per una seduta di allenamento. Il tecnico dividerà la squadra in due gruppi: da una parte chi ha giocato e speso tantissimo nel match di ieri con il Frosinone, dall’altra, invece, chi è subentrato insieme a chi è rimasto in panchina. Per il prossimo match, che si disputerà ancora al Curi, l’allenatore del Perugia avrà a disposizione anche Bartolomei che ha scontato la squalifica. Il centrocampista negli ultimi giorni si è allenato a parte ma non dovrebbe essere in dubbio per la gara di metà settimana. Già oggi si avrà un quadro più completo anche degli strascichi lasciati dalla gara di ieri.