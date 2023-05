Oggi subito in campo Casasola squalificato

Casasola non ci sarà. L’esterno biancorosso ha rimediato un cartellino rosso che bene che andrà lo costringerà ad un turno di squalifica, proprio in occasione dell’ultimo appuntamento dell’anno in programma tra sei giorni, venerdì sera alle 20,30 al Curi contro il Benevento. Non ci saranno altri provvedimenti disciplinari, visto che tra i diffidati ci sono Iannoni, Rosi e Lisi che ieri non hanno preso il cartellino giallo (Rosi non era tra i convocati perché non al meglio). Torna dalla squalifica, invece, Olivieri che sarà quindi a disposizione per la gara di venerdì. La squadra si ritrova questa mattina subito a per iniziare a preparare la prossima gara: alla ripresa fari puntati sulle condizioni di Struna costretto ad uscire dopo due minuti per un problema muscolare. Da valutare anche Furlan e Rosi che non sono stati convocati per Venezia ma potrebbero rientrare con il Benevento.