Oggi squadra a riposo Ripresa domani alle 17,30

I grifoni sono rientrati da Gubbio in nottata, dopo il "Memorial Mancini" che si è protratto prima per i due black out dello stadio Barbetti, poi per l’epilogo ai calci di rigore. Ma ieri mattina i biancorossi di Baldini sono tornati in campo per una seduta di scarico. Il programma prevedeva prevenzione, defaticante per chi ha giocato tutta la partita contro la formazione di Braglia, lavoro metabolico per chi invece è sceso in campo per 60 minuti. Assenti Flavio Sulejmani e Gregorio Luperini: l’attaccante è già di fatto della Lazio (sarà aggregato alla formazione Primavera), mentre per Luperini alla Ternana manca solo l’ufficialità da parte dei due club. Dell’Orco, invece, prosegue il suo programma di recupero. Oggi la squadra si ferma per un giorno di riposo, con ripresa dei lavori fissata per domani pomeriggio alle 17,30.