Oggi sfida a Brescia Melillo suona la carica

TERNI – L’unica vera soddisfazione stagionale in casa rossoverde è rappresentata dal team femminile. Al primo anno in Serie B la rosa allestita da Isabella Cardone, responsabile del settore, è stata protagonista di un ottimo campionato. Il tecnico Fabio Melillo ha dato alla squadra un gioco e una mentalità molto propositivi (81 reti segnate, media 2,89 a partita, Spyridonidou capocannoniere con 26 centri), ma anche una buona fase di copertura. Oggi alle 15 la Ternana giocherà a Brescia: "Mi aspetto di continuare a divertirci e a divertire come stiamo facendo – spiega Melillo – e a due giornate dalla fine siamo in lizza per il 3° posto con merito. Da queste due partite vogliamo sei punti, sapendo di affrontare subito il Brescia che in questa stagione ha avuto sfortuna, ma l’anno scorso ha sfiorato la vittoria del campionato. Ha giocatrici di ottimo livello e un’affezionata tifoseria". Sul cammino rossoverde: "La mentalità costruita è stato il primo passo importante, poi sono venute le idee di gioco e il miglioramento nella qualità. Queste ragazze hanno il miglior attacco tra Serie A e B. E’ un dato che ci inorgoglisce e ci regala certezze future".