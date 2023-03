Oggi seduta al mattino La domenica è libera

Cambiano tutti i programmi in casa biancorossa con il rinvio della partita con la Reggina. La squadra infatti oggi si troverà a Pian di Massiano invece che per la gara di campionato per un allenamento mattutino che consentirà a Castori di monitorare la situazione in vista della prossima sfida che i biancorossi disputeranno tra sette giorni sul campo del Cittadella. I due calciatori squalificati, Curado e Rosi, restano ai box: i due salteranno l’incontro in casa della squadra veneta. Il programma proseguirà con la domenica libera, mentre la ripresa resta fissata per lunedì pomeriggio. La sosta forzata permetterà al tecnico di recuperare i giocatori che hanno forzato i tempi per esserci, come Di Serio e Angella che avevano dato piena disponibilità per la gara anche se con appena mezza settimana di allenamento sulle gambe. Sabato prossimo saranno sicuramente pronti. Da capire la condizione di Olivieri, anche lui potrebbe comunque dare la sua disponibilità nella sfida di Cittadella.