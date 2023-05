Oggi riflettori puntati su Brescia-Cosenza

PERUGIA - Dopo le prime due gare della domenica, oggi la giornata prende il via alle 12.30 con il lunch match al Sinigaglia tra Como e Palermo, con le due squadre che sperano di ottenere un posticino negli spareggi per il salto di categoria. Alle 15, cinque sfide in contemporanea e con l’attenzione che va alla sfida tra il Brescia e il Cosenza al Rigamonti e quella al San Nicola tra Bari e Cittadella. In ottica promozione tutti gli occhi saranno puntati su Bolzano con il Sudtirol che ospita il Genoa, mentre a Bari i galletti di Mignani sfidano il Cittadella. Il Parma vola a Benevento, coi sanniti ultimi, per tentare di agganciare il quarto posto, mentre il Pisa, reduce da due ko di fila, fa visita all’Ascoli. Alle 18 Venezia-Modena: padroni di casa in una zona tranquilla della classifica, ospiti che ambiscono senza troppe pressioni ai play-off che distano soli due punti. A chiudere il turno alle 20.30 il big match di giornata tra la capolista Frosinone e la Reggina di Inzaghi.