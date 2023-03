Oggi pomeriggio la ripresa Fari puntati su Olivieri

Dopo la domenica di riposo, i biancorossi si ritrovano oggi pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a preparare la prossima sfida, dopo la sosta forzata di sabato scorso, sul campo del Cittadella.

Alla ripresa dei lavori fari puntati sulle condizioni dei giocatori non al meglio della condizione e sulle problematiche legate a Marco Olivieri che non era stato convocato per la partita non giocata contro la Reggina. Per il prossimo match, Castori deve sicuramente rinunciare a Rosi e Curado che saltano la gara per squalifica.