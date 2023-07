Oggi l’inaugurazione del locale che espone i trofei della Sirio

PERUGIA – Sarà inaugurato oggi alle ore 18 il locale che espone i trofei conquistati dalla gloriosa Sirio Perugia, società sportiva nata nel 1970 per volere del frate cappuccino padre Aldo Falini. Tante le vittorie in ambito nazionale ed internazionale che ne fanno una delle realtà più affermate nella disciplina, sicuramente la più importante di sempre in Umbria. Numerose le affermazioni: 1 supercoppa italiana, 1 coppa di Lega, 5 coppe Italia, 3 scudetti tricolori, 1 coppa delle coppe, 2 coppe Cev, 2 champions league. Trofei che dopo lo scioglimento del club avvenuto nel 2011 era finiti negli scatoloni, ma che per volere della famiglia Orabona sono stati riportati alla luce. Grazie all’impegno della Fondazione Avanti Tutta è stata trovata una collocazione ben visibile, seppur provvisoria, accanto alla sede in piazzale Umbria Jazz (alla stazione capolinea del Minimetrò di Pian di Massiano).

A.A.