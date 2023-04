Oggi la riunione del Gos Poi al via la prevendita

Prenderà il via solo oggi la prevendita dei tagliandi per la partita di sabato al "Curi" contro il Cosenza. Stamattina ci sarà la consueta riunione con il Gos, solo dopo verranno messi in vendita i tagliandi per l’appuntamento delle 14. I biglietti saranno a disposizione on line, nelle ricevitorie autorizzate e a metà settimana anche alla biglietteria di Pian di Massiano. Ci sarà, con molta probabilità, anche una importante presenza di tifosi ospiti che verranno non solo dalla Calabria per spingere il Cosenza in questo rush finale che vale per entrambe le piazze la permanenza in serie B. La speranza è che possa esserci una bella cornice di pubblico biancorossa: la squadra, dopo le belle e convincenti prestazioni al Curi, ha vissuto una settimana da cancellare nell’impianto di Pian di Massiano (due sconfitte e un pari): è ora di ripartire. Un’altra volta.