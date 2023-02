Oggi finale tra Castel del Piano e Terni Fc

CANNARA - Ultimo atto per la Coppa di Promozione. Finalissima in programma oggi, alle 14,45, allo stadio Spoletini di Cannara con diretta tv su Tef Channel. Di fronte il Castel del Piano, settimo nel girone A di Promozione, e il Terni Fc capolista del girone B. La vincente acquisisce un bonus in caso di ripescaggio in Eccellenza. Detentore del trofeo è il Guardea. "Sappiamo di affrontare una corazzata – sottolinea Luca Grilli – e la classifica lo dimostra. Servirà una partita perfetta, ma in una finale può succedere di tutto. Sarà fondamentale giocare con una grande intensità. Se riusciamo a farlo, allora...". Rossoblù senza Urbani in difesa. "Arrivati a questo punto – fa notare Roberto Borrello – vogliamo portare a casa in tutti i modi questo trofeo. Sarebbe un bel traguardo per una società giovane ma ambiziosa – continua il tecnico del Terni Fc – e per questi ragazzi che stanno facendo cose fantastiche. Occhio però al Castel del Piano e a Menichini, bomber di razza". Ternani senza lo squalificato Quondam. Arbitra Aloi di Gubbio, assistenti Foglietta e Costantini di Foligno.

Nicola Agostini