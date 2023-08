Oggi doppia seduta Domenica altro test a Pieve Santo Stefano

Archiviata la partita amichevole con il Trestina di ieri pomeriggio, il Perugia prosegue i suoi allenamenti in ritiro a Pieve Santo Stefano (ancora una settimana prima del rientro a Perugia). Oggi è in agenda una doppia seduta di allenamento, per domani invece Francesco Baldini ha messo in agenda una seduta pomeridiana. Domenica, invece, il Perugia sarà impegnato nella seconda amichevole in programma in ritiro: alle 18 i biancorossi scenderanno in campo contro l’Atletico BMG, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.