Oddo studia la difesa Arena resta in dubbio

Prosegue la preparazione della Spal in vista della gara di domenica contro il Perugia. Oddo è alle prese con un reparto arretrato in emergenza, ma la settimana è ancora lunga e potrebbero esserci recuperi importanti. Assenza certa quella di Meccariello, squalificato, mentre Arena resta ancora in dubbio, in caso di forfait Oddo si troverà a reinventare una nuova coppia difensiva che proteggerà l’area di Alfonso. I sostituti naturali sono Dalle Mura e Peda, viste le condizioni di Varnier. Tuttavia quest’ultimo è tornato ad allenarsi, sembrerebbe pienamente ristabilito e ha partecipato alla seduta di ripresa di martedì. Il recupero del centrale di proprietà dell’Atalanta sarebbe una lieta novella per il tecnico che potrebbe così avere a disposizione un difensore più qualificato nel match contro il Grifo da impiegare insieme a Dalle Mura.