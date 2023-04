Oddo recupera la difesa Ma si è fermato Maistro

Oddo sorride per i recuperi in difesa ma deve fare i conti con lo stop di Maistro che ieri si è allenato a parte a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Non dovrebbe trattarsi di un problema muscolare particolarmente grave, ma in questi casi è meglio non correre rischi inutili. Se Maistro non dovesse farcela, possibile che una maglia possa finire sulle spalle di Zanellato (favorito su Murgia), ma è evidente che Oddo continui a sperare nel suo recupero. Per quanto riguarda la difesa, per Oddo arrivano notizie confortanti che arrivano dalla retroguardia, che col Perugia sarà orfana del proprio leader Meccariello. Se Dalle Mura occuperà sicuramente il posto di centrale di sinistra, restava una grande incognita sul suo partner. A questo punto invece Arena appare il grande favorito, perché dopo aver risolto il problema muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio nel derby col Modena il centrale pugliese è tornato ad allenarsi a pieno regime in gruppo.