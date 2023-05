Oddo litiga con Alfonso Caserta verso Catanzaro?

Nervi tesi in casa-Spal. I calciatori si sono ritrovati in una seduta di allenamento a porte aperte. Clima inevitabilmente cupo, inaspritosi nel corso della consueta partitella. Stando a quanto riportato da "Lospallino.com", infatti, si sarebbe verificato un acceso scambio di vedute tra il portiere Alfonso, il tecnico Oddo e il suo vice Donatelli presumibilmente sul tema del rispetto reciproco tra staff e calciatori. La discussione ha portato alla chiusura anticipata dei lavori, con il dg Gazzoli e il ds Ortoli spettatori a bordo campo. Un altro ex sotto i riflettori: Fabio Caserta potrebbe allenare il Catanzaro. La telenovela fra il Catanzaro e il tecnico Vincenzo Vivarini va avanti con le parti che non hanno ancora trovato l’accordo per continuare insieme dopo la conquista della promozione. La società si è avvicinata alle richieste dell’allenatore, ma ci sarebbe ancora distanza.