Oddo: "Gara di vitale importanza Dobbiamo vincere a tutti i costi"

Massimo Oddo è un ex della partita. A Ferrara è subentrato dopo l’esonero di De Rossi. Per il tecnico dieci partite sulla panchina della Spal con uno score di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. "Che quella con il Perugia sia una partita di vitale importanza – ha esordito il tecnico spallino - è normale e lo sappiamo tutti. È una gara da vincere, perché prendere i tre punti vuol dire scavalcare sicuramente una squadra ed avvicinarsi ad un’altra, quindi abbiamo preparato questo match per raccogliere il massimo risultato. Immagino che avrà fatto la stessa cosa anche il Perugia: Castori è un allenatore esperto che ha affrontato già tante gare di questo tipo ed il suo Perugia è una squadra aggressiva, che accetta i duelli e non a caso è una delle formazioni che ne ha vinti di più di tutto il campionato. Noi sicuramente dovremo mettere in campo, davanti a tutto, il carattere, l’orgoglio, la personalità ed allo stesso tempo l’umiltà e la voglia di portare a casa un risultato che per noi è essenziale".

Le scelte da compiere.

"Le idee le ho chiare, abbiamo provato tante cose ed è ovvio che un allenatore cerca di immaginarsi la gara che sarà e cercherò di mandare in campo la squadra che ritengo più efficace per affrontare il Perugia".

Sarà un turno decisivo?

"No, perché ci sono altre tre partite e come affronteremo questa partita dovremo farlo anche nelle prossime tre perché abbiamo bisogno di raccogliere più punti possibili, ma è comunque un punto di partenza. Abbiamo la certezza che una vittoria ci consentirebbe di superare una squadra ed avvicinarne un’altra, ma in questo momento dobbiamo pensare solo a noi stessi e non alle altre partite. A questo punto della stagione consuetudine fare tabelle e contro tabelle, ma vi assicuro che non serve a nulla: pensiamo prima a noi, pensiamo a raccogliere i tre punti e poi all’ultima giornata faremo la tabella".