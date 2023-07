Nuovi ingaggi in Umbria, Narnese, Terni FC e San Venanzo si rinforzano

Altro ingaggio in casa Narnese. Dopo il ritorno di Paolo Quondam (85) in attacco, il ds Gianluca Gambini ha ufficializzato anche l’arrivo del difensore classe 2005 Filippo Picchiantano dalla Ternana. Prepara il colpo in difesa il Terni Fc sulle tracce del difensore Matteo Gaggiotti (02), protagonista di un’ottima stagione in Eccellenza, ad Ellera, con diversi club di serie D sulle sue tracce. Così come ha diverse chiamate dalla serie D Alex Borgo (98) che ha salutato l’Orvietana. In Promozione protagonista il Cannara con un doppio ingaggio dall’Ellera.

Il dg Angelo Mattonelli e il Mauro Cuppoloni hanno infatti ufficializzato l’arrivo del portiere Leonardo Cosimetti (99) e del difensore Luca Trentini (02). Sempre in Promozione, rinforzo nel reparto avanzato per il San Venanzo con l’arrivo dell’attaccante ex C4 Jacopo Bonci (94).