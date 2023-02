Nicolao nella Top 11 della ventottesima giornata del girone B

GUBBIO – Il Gubbio cerca ad Imola, nella gara di domenica 26 febbraio alle 14.30, la conferma di quei progressi palesati contro il Fiorenzuola, sperando nella circostanza di correggere quei difetti di…mira che hanno impedito alla squadra di realizzare alcune delle occasioni da rete costruite nei 90 minuti. La prospettiva è quella di tornare a mettere le mani su tre punti, fondamentali per la classifica, il morale e l’ambiente. Ieri la squadra ha lavorato a ranghi quasi completi con il portiere Di Gennaro rientrato in gruppo dopo l’infortunio alla spalla; ha operato a parte Andrea Signorini, che sta stringendo i tempi per affrettare il recupero dopo l’intervento chirurgico al ginocchio. E’ rimasto a bordo campo invece Gabriele Morelli. Intanto una notizia positiva, l’inserimento di Giuseppe Nicolao nella top 11 della 28 giornata girone B con la seguente motivazione: "Sempre propositivo in fase di possesso, accompagna l’azione facendosi trovare pronto al tap-in vincente annullato per fuorigioco".