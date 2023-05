Nestor, rimonta da urlo Beffato il Castiglione

1

NESTOR

2

(4-4-2): Venè; Patrignani (1’sts Boriosi), Fiorucci, Vignati, Colarieti; Osawke (49’st Rondoni), Galeotti (12’sts Tepshi), Dida, Bura (35’st Lignani); D’Urso, Braccalenti (35’st Mennini). A disp: G. Galeotti, Pellegrini, Fratini, Russo.

All: Riberti.

NESTOR (4-4-2): Pallotta; Ajdini, Mechetti (7’pts Ceccarelli), Ciurnelli, Vestrelli (26’st Del Sante); Faraghini, Covarelli (37’st Terrani), D’Ambrosio, D. Sisani; Fastellini, Regnicoli (7’sts Lanzi). A disp: Guerra, Pieroni, Bertolini, Pezzanera, M. Sisani.

All: Di Loreto.

Arbitro: Ammannati di Firenze (Cannoni di Città di Castello e Proietti di Terni.

Marcatori: 4’st Bura (C), 34’st aut Fiorucci (N), 19’pts Regnicoli rig. (N).

NOTE: espulso al 18’ pts Rondoni (CL) per gioco falloso.

Espulsi per scorrettezze all’8’ sts Mechetti (N) e Patrignani (CL). Ammoniti Dida, Braccalenti (C), Vestrelli, Covarelli, Lanzi, Terrani, Mechetti (N).

Recupero: 2’pt, 7’st, 2’pts, 7’sts. Spettatori: 300 circa.

di Nicola Agostini

Con una rimonta incredibile la Nestor porta a casa una vittoria straordinaria che vale la salvezza nel campionato di Eccellenza. Amaro in bocca per il Castiglione del Lago che retrocede in Promozione nonostante i 42 punti al termine della regular season. Un Castiglione che parte forte e nel primo tempo colleziona tre palle gol con Bura e Osakwe.

In avvio di ripresa Bura scardina subito la partita dopo 4 minuti prima di lasciare il campo stremato insieme ad Osakwe. Di Loreto inserisce invece Del Sante in avanti e la partita cambia con Del Sante che al 79’ trova la sfortunata deviazione di Fiorucci. Si va ai supplementari e all’ultimo minuto del primo tempo supplementare, su azione d’angolo, il neo entrato Ceccarelli incorna, Rondoni salva con la mano. Rosso e rigore. Sul dischetto si presenta Regnicoli che non sbaglia.