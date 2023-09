Nestor conquista tre punti d’oro. Nuova sconfitta per la Narnese

NESTOR

1

NARNESE

0

NESTOR: Baldoni Tiberi, Binaglia, R. Ceccarelli, Covarelli (10’st Bernardini), Alabastri, Ciurnelli, Faraghini (39’st Proietti), Mancinelli, Carrer (33’st Calistroni), Paradisi (10’st Mancini), Vestrelli. A disp.: Taddei, Rondoni, Genovese, Pieroni, El Madouni. All.: Vicarelli

NARNESE: Rossi, F. Ceccarelli (42’st Perugini), Grifoni (25’st Colangelo), Silveri (31’st Mariani), Ponti, Annibaldi, Defendi, Petrini (37’st Principi), Perotti, Rocchi (37’st Di Dato), Mora. A disp.: Lugenti, Picchiantano, Rodriguez, Pinsaglia. All.: Sabatini

Arbitro: Colalelli di Terni (Finori-Mileno)

Marcatore: 32’st Faraghini

Note: ammoniti Alabastri (Ne), Silveri, Annibaldi (Na). Spettatori 200 circa. Recuperi: pt 2’, st 5’.

MARSCIANO - La Nestor porta a casa tre punti d’oro battendo di misura la Narnese. Iniziativa nelle mani della Nestor, all’8’ conclusione di Faraghini da fuori area, Rossi blocca a terra. Il numero 7 azzurro si rifarà come vedremo nel secondo tempo. Ancora Faraghini ruba palla alla difesa narnese e si invola verso la porta di Rossi, contrasto in area con Mora, la Nestor chiede il rigore, non è dello stesso avviso l’arbitro che lascia proseguire tra le proteste dei marscianesi. La Narnese prova a uscire dal guscio ma al 36’ la migliore occasione del primo tempo è ancora di marca Nestor: azione di rimessa laterale, Paradisi si allarga e calcia di precisione sul secondo palo, palla fuori di pochissimo alla sinistra di Rossi. Prima del riposo un’occasione anche per la Narnese al 46’, punizione di Defendi, colpo di testa di Annibaldi largo non di molto. Le riprese di Roberto Ragni ci portano al secondo tempo. Al 7’ cross di Perotti, Rocchi aggiusta con il tacco e Defendi prova la conclusione di prima intenzione, palla a lato.

Al 14’ azione tamburellante di Faraghini sulla sinistra che in velocità si libera di un difensore, sull’uscita di Rossi appoggia per Carrèr ma il centravanti marscianese spreca tutto incespicando sulla sfera e vanificando così un’ottima occasione. È il preludio alla rete degli azzurri che arriva al 32’: passaggio in profondità per Faraghini che si invola in posizione regolare e batte Rossi in uscita con un preciso rasoterra. È il gol che decide l’incontro. Una vittoria che lancia la Nestor a 6 punti in classifica, per la Narnese si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva, la formazione di Sabatini rimane ferma a quota 1.