Nella Top 11 della C due sono del Rimini:. Colombi e Gorelli

Nella Top 11 di tutto C ci sono due giocatori del Rimini, avversario che ha fermato il Perugia al Curi sullo 0-0 nell’ultimo turno di campionato. Non poteva che esserci il portiere Colombi: "due sole parate vere, ma determinanti sulle uniche conclusioni verso lo specchio del Perugia. Dice di no a Sylla e Seghetti. Saracinesca", si legge nel giudizio. Inoltre, trova spazio Matteo Gorelli (Rimini): "la capacità di leggere in anticipo le situazioni potenzialmente pericolose gli consente di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto".