Nel girone di ritorno Cosenza e Venezia al top

Sedici punti nel ritorno per i biancorossi che valgono il quintultimo posto. A sorprendere sono invece Cosenza e Venezia che hanno un cammino da play off. Nel 2023 la squadra ad avere il miglior rendimento è ancora il Genoa con 34 punti, seguita a ruota dalle altre tre formazioni dell’altissima classifica: Bari (30) Frosinone (29), e SudTirol (27). Nella zona playoff spiccano, invece, le presenze di Venezia e Cosenza, rispettivamente con 22 e 21 punti in classifica, con i calabresi in serie positiva da ben sei giornate. In coda, poi, grazie al successo sulla Reggina di venerdì scorso il Brescia è arrivato in doppia cifra di punti conquistati nel girone di ritorno. Continua, infine, l’incubo del Benevento che nelle 15 giornate del nuovo anno ha vinto una sola volta, oramai due mesi. La classifica del ritorno: Genoa 34, Bari 30, Frosinone 29, SudTirol 27, Parma 24, Cagliari 23, Venezia 22, Cosenza 21, Como 20, Palermo 20, Modena 19, Cittadella 18, Ascoli 18, Pisa 17, Ternana 17, Perugia 16, SPAL 14, Reggina 13, Brescia 10, Benevento 9.