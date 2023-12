Nel dopogara l’ex aveva detto. "Sentiamo la pressione. Svanita la spensieratezza»

Nel dopo gara, Baldini, aveva parlato di pressione e spensieratezza. La prima che assilla la squadra, la seconda da ritrovare. "Gli episodi hanno girato tutti male. Siamo arrivati un po’ stanchi a queste ultime partite – ha detto Baldini – ho la sensazione che giocare sempre dopo le altre pesi a questi ragazzi. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare ancora tanto. È ovvio che questo distacco pesa. Io per primo devo ritrovare la spensieratezza e forse dopo Pescara ho lavorato troppo sul voler trovare equilibrio. Ora ci dobbiamo portare dietro la rabbia di questa sconfitta per mettere in campo una grande prestazione sabato contro il Cesena". Ma per il tecnico non ci sarà la possibilità di rimediare, almeno con i colori biancorossi. Dopo un avvio incoraggiante, la squadra ha perso un po’ di freschezza e di ardore nelle partite".