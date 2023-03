Narnese-San Sisto Tante occasioni ma finisce senza gol

NARNESE

0

SAN SISTO

0

NARNESE: Mazzoni 6, Brevi 6, Grifoni 6.5, Annibaldi 6.5 (33’st Pigazzini sv), Ponti 6.5, Mora 6, Colangelo 6, Guazzaroni 6.5 (26’st Petrini 6), Rocchi 6, Tramontano 6, Perotti 6 (42’st Thiam sv). A disp.: Lugenti, Conti, Filipponi, Marchetti, Pinsaglia, Piergiovanni. All. Sabatini

SAN SISTO: De Marco 6.5, Ceccomori 6, Bartoli 6 (17’st Peruzzi 6), Benda 6, Stella 6, Sirci 6, Milletti 6 (26’st Mancini 6), Cerboni 6, Russo 6, Verrilli 6 (32’st Bagnolo sv), Salvucci 6. A disp.: Qoku, Fiorucci, Siena, Barbarossa, Fiorindi, Servi. All. Valentini

Arbitro: Verdoliva di Terni 5.5

Ammoniti: Brevi , Bartoli, Stella (S)

NARNI - E’ un pari senza gol tra Narnese e San Sisto. Al 9’ salvataggio di Grifoni nell’area piccola su Salvucci. Al 19’ altra grossa occasione per la Narnese: Perotti da dentro l’area sfiora il palo con deviazione leggera di Stella. Al 31’ Tramontano per Rocchi, sembra fatta, ma De Marco respinge. Ci prova anche Tramontano al 39’ ma il suo diagonale sul primo palo viene respinto dal portiere di piede. nella ripresa, al 12’, buona opportunità per Mora dal limite ma il tiro è alto, mentre dueminuti più tardi Grifoni di sinistro dalla distanza: di poco alto. Al 30’proteste Narnese per un fallo di mano in una mischia in area, ma l’arbitro fa proseguire.