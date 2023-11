Narnese, pari in casa che non convince

NARNESE

0

PONTEVALLECEPPI

0

NARNESE: Rossi 7, Blasi 6, Colangelo 6.5, Silveri 6, Ponti 6.5, Aldair 6.5, Defendi 6.5, Petrini 6, Rocchi 6.5 ( 40’ st. Di dato s.v.), Principi 6 (33’ st. Quiondam s.v.), Perugini 6 ( 33’ st. De Santis s.v.). All. Sabatini 6.

PONTEVALLECEPPI: Biscarini 7.5, Cerboni 6, Covarelli 6, Giuliacci 6, Ravanelli 6.5, Ricci 6.5, Dragoni 6 ( 14? st. Malà 6), Procacci 6 ( 40’ st. Bettiol s.v.), Retni 6 ( 35’ st. Buonavolontà 6), Dolcini 6.5, Silvestri 6. Fioretti 6

Arbitro: Carlucci de L’Aquila 5

NARNI - Un pareggio casalingo per la Narnese che sa tanto di brodino. Gli uomini di Sabatini ce l’ hanno messa tutta, gli ospiti si sono difesi con ordine ed in una occasione potevano anche passare in vantaggio a sorpresa. Non si sono fatti intimidire. Gara comunque avvincente: alla fine i due portieri sono risultati i migliori in campo. La cronaca. Al 12’ Narnese pericolosa con un tiro al volo di Colangelo fuori di poco. Trascorrono una decina di minuti ed è la volta di Perugini ad andare vicino al gol del vantaggio. Nei minuti di recupero della prima frazione Biscarini si supera per opporsi ad un fendente in diagonale di Defendi sulla respinta Ricci rischia l’autogol.

Nella ripresa ancora i rossoblù di casa a provare: al 15’ contatto Biscarini-Rocchi in area i padroni di casa reclamano il rigore ma l’arbitro ammonisce l’attaccante narnese per simulazione. La gara attraversa un periodo di stallo con le due formazioni che si fronteggiano a centrocampo. Si giunge quindi al 24’: Principi vede Rocchi, tiro di destro che fa la barba al palo. Allo scadere della partita Silvestri sta per beffare la Narnese, suo il tiro che obbliga Rossi alla parata salva risultato respingendo di piede. Al primo minuto di recupero salvataggio di Biscarini su Colangelo, la gara termina quindi sul risultato di parita.

L.P.