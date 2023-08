Morichelli segue dagli spalti Oggi arriva anche Bertini

Raul Morichelli è arrivato ieri a Perugia, nel pomeriggio ha raggiunto la squadra a Ponte San Giovanni e ha assistito al match della sua nuova squadra. Il difensore oggi si metterà a disposizione di Francesco Baldini. Il centrale (2002), scuola Roma, è reduce da una stagione con la squadra B del Paok Salonicco e adesso si mette alla prova con la maglia biancorossa. Tutto fatto anche per Marco Bertini e Marius Adamonis: il centrocampista è atteso oggi a Pian di Massiano, il portiere nelle prossime ore. Proseguono le trattative in vista della fine del mercato, anche se il 29 agosto potrebbe "scombinare" in positivo i piani, con la società che dovrà eventualmente farsi trovare pronta per gli innesti per la B. Intanto il club lavora su più obiettivi, con il tridente biancorosso che andrà "rimpolpato", soprattutto sugli esterni.

In tal senso il club di Santopadre ha inserito sul taccuino il calciatore del Vicenza, Nicola Dalmonte, operazione non facile ma che il Perugia potrebbe affrontare solo dopo aver ultimato le cessioni. Ecco, a proposito di uscite, Santoro ieri non ha partecipato alla sfida amichevole con la Pontevecchio. Il centrocampista è rimasto a Pian di Massiano per scelta tecnica. La cessione dovrebbe essere alle porte, con il Brescia che avrebbe superato il Palermo nella corsa al centrocampista. Il valore del cartellino si aggira intorno al milione di euro.

Altre trattative potrebbero essere portate avanti all’estero. Per quanto riguarda invece la punta centrale, molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Di Serio. Al momento il giocatore resta, si muoverà se e solo se dovesse arrivare un’offerta importante. Quattro sono a oggi i profili che la società avrebbe messo nel mirino e sul taccuino di Jacopo Giugliarelli: si tratta di Gabriele Gori della Fiorentina, Ettore Gliozzi del Pisa, Mattia Bortolussi del Padova e Alessandro Gabrielloni del Como.

F.M.