Modena Ternana 2-1, Fere in caduta libera

Terni, 29 ottobre 2023 – La Ternana cade anche al “Braglia” e riserva l'ennesima delusione ai propri tifosi, soprattutto ai quasi 600 che anche questa volta l’hanno seguita in trasferta. Nel 3-5-2 di mister Lucarelli cambiano gli uomini ma non i risultati, con la Ternana che si ritrova penultima in classifica.

Settima sconfitta in undici partite per i rossoverdi, punita dall’ex capitano Palumbo al 17° e dal perugino Falcinelli, subentrato nella ripresa. Inutile allo scadere il gol di Dionisi. Tanto Modena e poca Ternana in un match che di fatto non ha avuto storia, sempre sotto il controllo dei padroni di casa. Tardivo il forcing finale delle Fere.

MODENA (4-3-2-1): Seculin, Oukhadda, Zaro , Riccio , Cauz sv (15' pt Ponsi );, Magnino, Gerli, Palumbo (22' st Bozhanaj); Tremolada (22' st Pergreffi ), Duca (7' st Manconi); Strizzolo (7' st Falcinelli ). Allenatore: Bianco 7. TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Celli (14' st Raimondo), Sorensen, Mantovani, Diakitè (14' st Casasola ), Luperini , Pyyhtia, Favasuli (14' st Corrado ), Lucchesi (28' st Di Stefano); Falletti, Favilli (32' st Dionisi). Allenatore: Lucarelli . ARBITRO: Perenzoni di Rovereto RETI: 17' pt Palumbo, 11' st Falcinelli, 49' st Dionisi.

Spettatori: 8.875, di cui 528 ospiti