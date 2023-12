Mister Breda: "Bene così, ma dobbiamo migliorare". E Luperini: "Potevo portare a casa il pallone"

"È una vittoria che ci dà forza – commenta Roberto Breda ai microfoni di AM Terni Television – e migliora la nostra classifica che era peggiorata con i risultati delle altre. La squadra ha fornito una buona prestazione soprattutto nella ripresa, ma dobbiamo ancora migliorare e pretendere di più da noi". Nel primo tempo la Ternana è apparsa effettivamente in notevole difficoltà. Poi ha cambiato del tutto espressione: "Il calcio è tattica, ma anche intensità. Ed è fatto di duelli da vincere. Sapevamo che questo era un campo particolare e che avremmo affrontato una squadra scorbutica. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, ma va modificata anche la lettura della gara perchè non possiamo regalare un tempo agli avversari". La rabbia del mister nell’intervallo ha dato al scossa: "Alla fine del primo tempo ho insistito su determinati concetti e ho detto ai ragazzi che se il Lecco si fosse cullato troppo sul doppio vantaggio avremmo potuto riaprirla facendo subito un gol. È andata così, ma va detto che nella ripresa siamo stati anche più equilibrati". Sull’ingenua espulsione di de Boer per proteste nel finale di gara: "Il ragazzo è stato poco furbo. Ha sbagliato e ha già chiesto scusa a tutti". Sempre ad AM Terni Television ha parlato Gregorio Luperini: "Se non ci fosse stato il Var avrei portato il pallone a casa (due gol annullati, ndr). In stagione i gol li ho sempre fatti. E’ stato molto importante vincere. Nella ripresa abbiamo avuto la convinzione di poterci riuscire. La partita è stata 50% loro, 50% noi, ma siamo stati più bravi a crederci".